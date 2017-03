Volgens het Ministerie van Justitie en Politie is er een bijdrage nodig van de plaatselijke gemeenschap van Brokopondo om het nieuwe meldpunt voor kinderbescherming ‘Te Dja No Moro Fara’, succesvol te laten worden. In dit district is bewindsvrouw Jennifer van Dijk-Silos van plan het vierde meldpunt op te zetten. Het meldpunt gaat ervoor moeten zorgen dat het stilzwijgen rondom kindermisbruik verder wordt verbroken.