Zware aardbeving treft westkust van Chili

De westkust van Chili is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.1. De beving werd tot in de hoofdstad Santiago gevoeld. Volgens ooggetuigen zouden gebouwen in de stad heen en weer geschud zijn. Het centrum van de beving lag 35 kilometer ten westen van de stad Valpairaso op een diepte van zo’n 10 kilometer.

De autoriteiten gaven direct na de beving een ontruimingsbevel voor het kustgebied, vanwege het risico op een tsunami. Dat bevel werd later ingetrokken, toen bleek dat er geen gevaar was. Aardbevingen met deze zwaarte kunnen veel schade aanrichten, maar omdat het centrum in zee lag, zouden de effecten zijn gedempt.