Zware aardbeving treft noorden van Zuidpool

Een zware aardbeving heeft het noorden van Antarctica woensdag lokale tijd getroffen. Het epicentrum lag in de buurt van de Britse Zuidelijke Sandwicheilanden. De beving had een magnitude van 6,8, melden experts van het Amerikaanse wetenschappelijk bureau US Geological Survey. Volgens de geologen is er geen gevaar voor een tsunami. Zij noemen de beving “oppervlakkig”: het epicentrum lag op zo’n tien kilometer onder de zeebodem. De Zuidelijke Sandwicheilanden vormen een overzee gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn niet permanent bewoond.