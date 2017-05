Zwaarste periode economische crisis voorbij

Overheid verwacht forse stijging inkomsten’

Volgens minister Gillmore Hoefdraad is de zwaarste periode van de Surinaamse economische crisis voorbij, schrijft De Ware Tijd online. De regering rekent erop de komende jaren de inkomsten van het land uit de mijnbouwsector fors gaan toenemen. Dit blijkt uit het concept Ontwikkelingsplan 2017-2021. Naar verwachting stijgen de inkomsten al lichtjes in 2018. Vergeleken met de huidig prognoses zullen de bedragen over drie jaar met 50 procent zijn toegenomen, en vervolgens 80 procent het jaar daarna. De regering blijft in haar Ontwikkelingsplan ook aanhouden dat de scherpe terugval in mijnbouwinkomsten de hoofdoorzaak is van de crisis. “Hierdoor ervaren wij problemen zoals inkrimping en sluiting van bedrijven, met als gevolg toenemende werkloosheid en verlies van inkomens, wat leidt tot sociale problemen”, schrijft president Desi Bouterse in een begeleidende brief bij het document aan het parlement. Het document behandelt bijna vijftig beleidsgebieden die aangepakt zullen worden, vanaf lokale aandachtspunten tot internationale samenwerkingsverbanden, om de ontwikkeling van het land omhoog te stuwen. Er is kritiek op het plan van de regering. Die zal ook worden herhaald tijdens de

Begrotingsbehandeling en de debatten over het Ontwikkelingsplan, die komende maand in De Nationale Assemblee zullen aanvangen.