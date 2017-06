Zuid-Koreaanse stad bouwt fabriek voor frisse berglucht

Een stad in Zuid-Korea gaat een fabriek bouwen om lucht in flessen te verpakken. Het product is bedoeld als letterlijke verademing voor bewoners; delen van Zuid-Korea kampen met ernstige luchtverontreiniging. De bouw van de fabriek is een samenwerking tussen de stad Hadong en het Canadese bedrijf Vitality Air. Die onderneming verscheept al ingeblikte lucht van de Rocky Mountains naar China. De Zuid-Koreaanse lucht wordt gewonnen in een bos op 700 meter boven zeeniveau. Er wonen geen mensen en volgens een studie is de luchtkwaliteit er goed, schrijven lokale media. De fabriek moet 1000 tot 2000 flessen lucht per dag gaan produceren. Gebruikers kunnen met een ingebouwd masker de verse berglucht inademen voor omgerekend zo een elf euro.