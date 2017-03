Zuid-Koreaanse president officieel beschuldigd in Samsung-omkoopzaak

De Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye zou met haar vriendin Choi Soon-sil hebben samengewerkt om steekpenningen van Samsung te ontvangen. Dat beweert de Zuid-Koreaanse aanklager in een verklaring. Daarmee heeft de aanklager officieel de president beschuldigd van corruptie in een grote omkoopzaak, meldt Reuters. Samsung Group-vicevoorzitter Jay Y. Lee werd afgelopen maand aangeklaagd voor omkoping en verduistering.

Hij zou steekpenningen van ruim 43 miljard Koreaanse won (35 miljoen euro) hebben betaald aan Choi Soon-sil. In ruil daarvan zouden er politieke en zakelijke gunsten zijn verleend. Met de verklaring wordt de president officieel bij de zaak betrokken. De steekpenningen zorgden er volgens The Korea Herald voor dat de president een fusie van twee Samsung-takken had doorgezet, terwijl de raad van bestuur hier tegen stemde.

Park is op het moment niet actief als president, omdat ze in de corruptiezaak wordt verdacht. Eerder werd Hwang Kyo-ahn als tijdelijke president aangesteld.