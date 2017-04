Zuid-Koreaanse leger alert voor Noord-Koreaanse militaire feestdag

Zuid-Korea is in hoge staat van paraatheid in de aanloop naar een volgende belangrijke viering in Noord-Korea, de 85ste verjaardag van de oprichting van het volksleger komende dinsdag. Aan beide kanten van de grens staan grote concentraties militair materieel. Zuid-Korea en het Westen maken zich daarbij grote zorgen over een nieuwe nucleaire test door Pyongyang. Amerikaanse functionarissen zeiden vandaag ook dat er een hoger niveau van activiteit is gezien van Chinese bommenwerpers. Dat zou wijzen op een mogelijk toenemende vastberadenheid van Peking, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. Rusland, dat economische banden heeft met Noord-Korea, ontkende vandaag mediaberichten dat het land zijn troepen aan het opbouwen is aan de Russische grens met Noord-Korea. Media in het oosten van Rusland citeerden lokale bewoners die troepenbewegingen hadden gezien aan de grens met het communistische buurland. Gezanten uit de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan komen na de recente provocaties van Noord-Korea dinsdag bijeen.