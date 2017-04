Zuid-Korea: Noord-Korea houdt schietoefening

Zuid-Korea heeft bevestigd dat buurland Noord-Korea een grootschalige schietoefening heeft gehouden in de buurt van de stad Wonsan. Defensie houdt de oefening scherp in de gaten, verklaart Zuid-Korea. De schietoefening was dinsdag, op de 85e verjaardag van de oprichting van het volksleger van Noord-Korea. De legerexercities verhogen de spanning op het Koreaanse schiereiland. Een onderzeeboot van de Amerikaanse marine is inmiddels aangekomen in het Zuid-Koreaanse Busan. Volgens de VS betreft het een routinebezoek. Het vliegdekschip USS Carl Vinson vaart al in de buurt van het Koreaanse schiereiland, officieel om te oefenen met de marine van Zuid-Korea. Noord-Korea liet dinsdag dreigende taal horen via staatskranten. „Er is geen beperking van de slagkracht van het Noord-Koreaanse Volksleger dat bewapend is met geavanceerde en nucleaire wapens.”