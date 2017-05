Zuid-Korea lost waarschuwingsschoten richting Noord-Koreaanse ‘drone’

Het leger van Zuid-Korea heeft waarschuwingsschoten gelost richting een vliegend object dat vanuit Noord-Korea in de richting van Zuid-Korea vloog. Zuid-Korea heeft het luchttoezicht verscherpt naar aanleiding van het incident. Er zijn verder geen details bekendgemaakt. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vuurde het leger ongeveer negentig waarschuwingsschoten af. Mogelijk gaat het om een drone. Het leger onderzoekt nog of het object het Zuid-Koreaanse luchtruim binnengekomen is. Noord-Korea doet de laatste tijd geregeld raketproeven. Het land is bezig met de ontwikkeling van nucleaire wapens en raketten. De VN-Veiligheidsraad veroordeelt de raketproeven met harde bewoordingen. Er zijn nieuwe sancties aangekondigd om Noord-Korea te dwingen te stoppen met het nucleaire programma. De spanningen tussen de landen op het Koreaanse schiereiland zijn toegenomen sinds 2010, toen Noord-Korea het Zuid-Koreaanse marineschip Cheonan aanviel. Het fregat deed mee aan een militaire oefening op zee. Bij de aanval kwamen 46 Zuid-Koreaanse mariniers om het leven. De aanval volgde op een periode van relatieve rust tussen de landen. Later dat jaar vuurde het Noord-Koreaanse leger granaten af op het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong. Daarbij sneuvelden twee Zuid-Koreaanse militairen.