Miguel van Assen, Zuid-Amerikaans kampioen hinkstapsprong, bracht gisteren een bezoek aan president Desi Bouterse. Van Assen behaalde goud op het onderdeel met een sprong van 16.94m, tijdens de 50ste Zuid-Amerikaanse kampioenschappen in Paraguay. Hierdoor is van Assen verzekerd van deelname aan de Wereldkampioenschappen Atletiek die in augustus in London worden gehouden.