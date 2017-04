Zuid-Afrika zegt Bashir niet te hebben opgepakt vanwege immuniteit

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben de Soedanese leider Omar al-Bashir twee jaar geleden niet opgepakt omdat hij als staatshoofd immuniteit genoot. Dat zei een vertegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse regering vrijdag bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Tegen de Soedanese leider is een internationaal aanhoudingsbevel van kracht wegens genocide en oorlogsmisdaden. Toch liet Zuid-Afrika het in 2015 na Bashir op te pakken toen hij het land bezocht vanwege een top van de Afrikaanse Unie. Het land moest daar tekst en uitleg over geven bij het ICC. De Zuid-Afrikaanse juridische vertegenwoordiger Dire Tladi legde de rechters bij het ICC vrijdag uit dat arrestatiebevel niet zwaarder woog dan de eigen wetgeving. In Zuid-Afrika hebben staatshoofden immuniteit voor strafvervolging. Soedan is bovendien geen lid van het internationale hof.