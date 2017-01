Zeven verdachten aangehouden voor woning inbraak

De politie van Geyersvlijt kreeg op donderdag 12 januari melding van een woning inbraak op een adres in het ressort. Bij aankomst op de plek zette twee verdachten het bij het zien van de politie op een lopen. Eén van de verdachten, de 21-jarige Shaief T, die een woning binnenrende werd met medewerking van de bewoner worden aangehouden. Op hem werd een tas met gereedschappen die gebruikt worden bij inbraken, alsook een tas met daarin twee maskers en een afstand bediening aangetroffen. Bij het verder uitkammen van het gebied werd op aanwijzing van omstanders de eveneens 21-jarige Rafaël P. aangehouden.

De politie kreeg daarna via de Centrale Meldkamer een oproep dat vier verdachte figuren op een adres in het ressort een televisie toestel in een grijs gelakt voertuig plaatsen. Het voertuig werd klemgereden, waarna de verdachten werden aangehouden en overgebracht naar het bureau Geyersvlijt. Alle zeven verdachten werden overgedragen aan de recherche van Paramaribo, waar zij werden voorgeleid. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn vijf verdachten heengezonden, terwijl Shaief en Rafaël in verzekering zijn gesteld.

De recherche van Paramaribo zet het onderzoek in deze zaak voort.