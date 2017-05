Zeker zestien mensen zijn gisteravond door een busongeluk in het zuiden van Mexico omgekomen. Dertig anderen raakten gewond. De bus raakte in de bergen van Motozintla van de weg en stortte in een ravijn, meldden de lokale autoriteiten. De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto betuigde via Twitter zijn medeleven met de nabestaanden. Het ongeluk deed zich vlak bij de grens met Guatemala voor. De passagiers waren die dag naar La Trinitaria geweest, een spiritueel oord aan de kust.