Netwerk exploiteerde jeugdigen/Politie op zoek naar zevende verdachte

In de geruchtmakende pedofiliezaak die begin december in het nieuws kwam, heeft de politie nog een verdachte aangehouden. Dat zegt het hoofd van de afdeling Mensenhandel van het Korps Politie Suriname, inspecteur Judith Dragtenstein in een exclusief interview met Radio 10. In eerste instantie werden vijf mannen in de boeien geslagen. De autoriteiten zijn op zoek naar een zevende persoon.