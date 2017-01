Zes mensen levend aangetroffen in onder lawine bedolven hotel Italië

In een hotel in Italië dat woensdagavond werd bedolven onder de sneeuw als gevolg van een lawine zijn vrijdag zes mensen levend aangetroffen. Dat meldt de Italiaanse brandweer.

Er zouden vijf reddingshelikopters onderweg zijn. Er wordt geprobeerd de zes onder het puin en de sneeuw vandaan te halen. Dat meldt een woordvoerder van de Italiaanse brandweer. “Ze leven en we praten met ze”, aldus de zegsman. Donderdagavond maakten reddingwerkers bekend de zoektocht naar overlevenden door te zetten. “Er is altijd hoop. Zonder hoop zouden de reddingswerkers niet alles geven wat ze kunnen”, aldus het hoofd van de reddingsactie. Het team zal “alles doen wat mogelijk is in de nacht”. Wel wordt gevreesd dat veel mensen in het hotel de lawine niet overleefd hebben. Volgens de lokale autoriteiten waren er circa dertig personen, waaronder twee kinderen, in het hotel aanwezig ten tijde van de lawine.

De tot nu toe enige twee overlevenden bevonden zich buiten het hotel toen de lawine het hotel raakte. Aanhoudende sneeuwval in de regio maakt het werk lastig. Ook bestaat er nog de mogelijkheid op naschokken. “Het is een ontzettend lastige reddingsoperatie.” Het hotel is vrijwel volledig verwoest. Enkele puntgevels en ramen waren de enige zichtbare onderdelen van het gebouw na de lawine. “Het is een ongekende tragedie”, laat de Italiaanse minister van Gezondheid weten. De lawine had plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen werd opgeschrikt. Het getroffen hotel heet Rigopiano en ligt in de plaats Farindola in de provincie Pescara.