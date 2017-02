‘Zelfmoordterrorist Mosul kreeg schadevergoeding voor Guantanamo’

Een Britse zelfmoordterrorist van IS die zichzelf vorige week opblies in de Iraakse stad Mosul, had compensatie ontvangen voor zijn tijd in de gevangenis van Guantanamo Bay.

Islamitische Staat liet weten dat Abu-Zakariya al-Britani, een Britse staatsburger die geboren werd als Ronald Fiddler, zichzelf vorige week opblies in een auto bij een Iraakse legerbasis bij Mosul. De claim van IS dat de aanslagpleger Fiddler was, is nog niet officieel bevestigd. Maar Britse veiligheidsdiensten gaan er wel van uit dat de informatie correct is. Fiddler behoorde tot een groep Britten die vast hadden gezeten in de militaire gevangenis Guantanamo Bay. Deze groep kreeg in 2010 een financiële schadevergoeding van de Britse staat voor de periode dat zij onterecht vast hadden gezeten in de Amerikaanse gevangenis.