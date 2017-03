Zeker veertig doden bij zelfmoordaanslagen Damascus

Bij twee zelfmoordaanslagen in de Syrische stad Damascus zijn zaterdag zeker 44 doden gevallen. Dat melden persbureaus AFP en Reuters op basis van Syrische media. Ook raakten ten minste 120 personen gewond, meldde het Iraakse ministerie van Buitenlandse zaken. De meeste doden zouden Irakezen zijn. De slachtoffers waren volgens het departement sjiitische pelgrims die wilden bidden bij een nabijgelegen heiligdom. De Syrische staatstelevisie toonde beelden van twee zwaarbeschadigde bussen. De eerste bom ontplofte bij een busstation waar de pelgrims naartoe waren gebracht. Een tweede explosief ging volgens de aan Hezbollah gelieerde tv-zender al-Manar zo’n tien minuten later af, toen hulpverleners ter plaatse waren gekomen om zich te ontfermen over de slachtoffers.Volgens de zender werden de aanslagen uitgevoerd door twee zelfmoordterroristen. De verantwoordelijkheid voor het bloedbad is nog niet opgeëist. Dergelijke aanslagen komen zelden voor in Damascus. De Syrische hoofdstad wordt zwaar bewaakt door het regeringsleger.