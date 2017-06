Zeker tien doden bij nieuwe bomaanslag Afghanistan

Afghanistan is opnieuw opgeschrikt door een aanslag. Door een bomexplosie bij een grote moskee in de provincie Herat kwamen dinsdag minstens tien mensen om het leven.

Vijftien anderen raakten gewond. Het aantal slachtoffers kan nog toenemen. De bom was verstopt in een motorfiets die voor de ingang van de moskee stond, aldus de politie. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Vorige week was er een zware bomaanslag in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Meer dan 150 mensen vonden de dood. Duizenden mensen gingen de straat op om tegen de regering te protesteren. Volgens hen zorgt zij onvoldoende voor een veilige situatie in Afghanistan. Bij die protesten kwamen meerdere betogers om. De begrafenis van een van die betogers ging zaterdag gepaard met minstens drie explosies, die aan zeker twintig personen het leven kostten.