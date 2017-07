Zeker 26 doden door bomaanslag in oosten van Pakistan

Bij een bomaanslag in het oosten van Pakistan zijn maandag zeker 26 mensen gedood. Ook raakten 58 mensen gewond, meldde de regering van de provincie Punjab. Onder de doden zijn zeker negen politieagenten, zei een woordvoerder van het district Lahore. De explosie gebeurde in de namiddag op een drukke weg in Lahore, de hoofdstad van Punjab. De precieze omstandigheden rond de aanslag waren nog onduidelijk. De stad heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens een woordvoerder van de Pakistaanse Taliban (TTP) heeft een zelfmoordterrorist op een motorfiets de aanslag op veiligheidstroepen uitgevoerd.