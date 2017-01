Zeker 25 doden bij overstromingen in Thailand

Bij overstromingen in Thailand zijn tot nog toe 25 mensen om het leven gekomen. Plotselinge overstromingen in het zuiden hebben dinsdag een brug van een belangrijke verkeersader onder water gezet. Thaise media berichten dat hinder van de overstroomde brug een file van 200 kilometer veroorzaakte. De ongewoon hevige regenval die de overstromingen veroorzaken, duperen ongeveer een miljoen mensen. Dat becijferde Thaise autoriteiten op het gebied van rampenpreventie. De waterstromen hebben huizen en scholen beschadigd en hinderen de rubber- en palmolieproductie. Het regenseizoen in Thailand eindigt normaal in november maar het bleef echter regenen tot in het droogseizoen. In de zwaar getroffen provincie Nakhon Si Thammarat worden dorpelingen gedwongen een boot te gebruiken. Volgens weerdata is in de provincie de laatste zeven dagen 493 millimeter regen gevallen, 426 millimeter meer dan gemiddeld voor de tijd van het jaar.