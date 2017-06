Zangeres Sandra Reemer (66) overleden

Zangeres en presentatrice Sandra Reemer is dinsdag op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Dat heeft haar manager en woordvoerder Rik Luijcx in een persbericht bekendgemaakt. “Vorige week werd Sandra in het ziekenhuis opgenomen voor nieuwe aanvullende onderzoeken en behandelingen. Helaas hebben die haar niet kunnen redden”, aldus Luijcx. In 2017 werd de ziekte bij Reemer geconstateerd. Ze liep naar eigen zeggen al maanden rond met een knobbeltje in haar borst, ook in Indonesië tijdens de opnames van het tv-programma Gouden Jaren van Omroep MAX. “Ik had een knobbeltje, al een paar maanden. Waarmee ik, zoals waarschijnlijk zoveel vrouwen, maar bleef rondlopen. Je denkt of hoopt dat het niets is, dat het weggaat. Mijn huisarts drong aan dat ik naar een specialist zou gaan, maar ik had natuurlijk altijd een excuus”, zei Reemer afgelopen maart in een interview met De Telegraaf. Omroep MAX zendt in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.30 uur een compilatie uit van het programma Gouden Jaren, waarin de zangeres met andere bekende Nederlanders afreisde naar Indonesië. Dit doen zij naar aanleiding van haar overlijden.