Yvanna Hilton mag als vrouw door het leven

Yvanna Hilton, geboren als man, heeft woensdag van de rechter te horen gekregen dat ze voortaan officieel als vrouw door het leven mag gaan. In een rechtszaak, die iets langer dan één jaar duurde eiste Hilton dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een verandering in de boeken pleegde en haar geslacht zoals aangegeven bij CBB als ‘M’ (man), te veranderen naar ‘V’ voor vrouwelijk. Hilton heeft zich enkele jaren geleden middels een operatie laten ombouwen van man tot vrouw.

In een eerste reactie zegt Hilton dat ze min of meer deze uitspraak van de rechter had verwacht. Haar advocaat Audrey Tjong A Sie is verrast. “Ik ben nog helemaal niet bekomen zegt ze. Ik had toch verwacht dat in Suriname dit niet echt mogelijk zou zijn, maar nu blijkt dat de rechter gekozen heeft voor het garanderen van een mensenrecht.”

Ook voorzitter André Misikaba van de Vereniging van Volle Evangelie Gemeenten in Suriname (V-Veps), dus niet de parlementariër, is verrast. Hij zegt dat de kerk elk oordeel van de rechter accepteert, maar niet tegen Gods woord in zal gaan en kunnen handelen. “Ik hoop niet dat dit de aanzet is om kerken te dwingen te doen wat tegen Gods woord is”, zegt de voorganger. DWT