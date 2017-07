Witte Huis stapt naar Hof over inreisverbod na correctie door rechter Hawaï

Het Witte Huis stapt naar het Hooggerechtshof om het besluit van de rechter in Hawaiï over het omstreden inreisverbod aan te vechten. Dat maakte minister Jeff Sessions van Justitie vrijdag bekend. Een Amerikaanse rechter in Hawaï bepaalde vrijdag dat grootouders en andere familieleden zijn vrijgesteld van het inreisverbod, dat werd ingevoerd door Donald Trump. De rechter oordeelde dat het verbod niet mag gelden voor grootouders en neven en nichten van inwoners, die in het verbod niet worden gezien als naaste familie, meldt AP.

Het besluit is een nederlaag voor de Amerikaanse president, die met zijn regering juist een harder immigratiebeleid wil voeren. Begin juli werd het tijdelijke reisverbod, dat geldt voor reizigers uit Jemen, Soedan, Somalië, Syrië en Iran en vluchtelingen, van kracht. Eerder lagen lagere rechtbanken dwars, maar volgens het Amerikaanse hooggerechtshof kon het inreisverbod op hoofdpunten toch worden uitgevoerd. De Amerikaanse autoriteiten maakten daarop duidelijk dat op ”professionele wijze” te zullen doen. Het hof oordeelde eerder al dat de maatregelen alleen betrekking mogen hebben op “buitenlandse burgers die geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de VS”. In oktober kijkt het hof of het inreisverbod voor inwoners uit zes islamistische landen rechtmatig is. Tot die tijd mag Trump onderdelen van zijn voorgenomen inreisverbod invoeren.