Witte Huis erkent hulp Trump met verklaring zoon over Russische ontmoeting

Het Witte Huis bevestigde gisteren dat president Donald Trump hielp met het schrijven van een verklaring voor zijn zoon over de ontmoeting met een Russische advocate in juni 2016. Tijdens de ontmoeting in de Trump Tower in New York zou Donald Trump jr. een gesprek hebben gehad met een Russische advocate die banden met het Kremlin zou hebben. Zij bood de campagne van Trump informatie aan om de Democratische opponent Hillary Clinton te benadelen. In eerste instantie meldde Donald Trump jr. dat hij ervan uit ging dat het gesprek zou gaan over de adoptie van Russische kinderen door Amerikaanse gezinnen. Later bleek dat hij wel degelijk wist dat de Russische advocate belastende informatie over Clinton wilde delen. President Trump zelf blijft alle berichten over vermeende connecties tussen zijn team en het Kremlin ontkennen. Amerikaanse media melden ondertussen dinsdag dat 37 procent van de Amerikanen het beleid van Trump goedkeurt. De ‘approval ratings’ voor de miljardair zijn sinds zijn aantreden nog niet zo laag geweest.