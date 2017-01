Witte Huis beschuldigt media van tonen te lage cijfers bij inauguratie

President Donald Trump en het Witte Huis stellen dat de media een verkeerd beeld hebben geschetst van het aantal mensen dat bij de inauguratie aanwezig was. Schattingen van het aantal bezoekers zouden te laag zijn. Volgens Trump zag het er uit alsof er “anderhalf miljoen mensen waren”. Bewijs voor die stelling gaf hij niet. Luchtfoto’s laten bovendien een ander beeld zien; er waren beduidend minder mensen aanwezig. Trump zette journalisten tevens weg als “de meest oneerlijke mensen op aarde”. Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer sloot zich hier later op zaterdag bij aan. Ook hij verweet de media een te laag aantal te tonen. Spicer beschuldigde nieuwsorganisaties onder andere van het tweeten van foto’s waarop grote lege plekken te zien waren op de National Mall tijdens de ceremonie vrijdag. Veelal werd daarbij een foto van de inauguratie van Barack Obama geplaatst om het contrast weer te geven.In 2009 waren ongeveer 1,8 miljoen mensen aanwezig bij de inauguratie van Obama.

Experts denken dat bij Trump niet meer dan 900.000 bezoekers waren. Officiële schattingen zijn er nog niet, maar uit cijfers van de metro van Washington D.C. blijkt dat veel minder mensen met de metro naar de inauguratie zijn gegaan: 193.000 metroritten bij Trump, tegen 513.000 bij Obama in 2009. Trump uitte de kritiek tijdens een bezoek aan de CIA. Hij sprak lovende woorden over de inlichtingendienst, die hij eerder nog vergeleek met nazi’s. Zaterdag overtrof het aantal deelnemers aan de protestmars tegen Trump in Amerikaanse steden volgens Amerikaanse media het aantal aanwezigen bij zijn inauguratie op vrijdag. CNN concludeert dat zeker een miljoen mensen protesteerden in verschillende Amerikaanse steden, Washington D.C. niet meegerekend. Volgens Amerikaanse media waren wereldwijd meer dan 2,5 miljoen mensen op de been om hun ongenoegen over Trump kenbaar te maken. De demonstraties zouden de grootste in een decennium zijn. Zowel Trump als zijn woordvoerder Spicer gingen niet in op de protestmarsen of het aantal deelnemers ervan.