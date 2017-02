Structurele oplossing in zicht opgelost

Er is een structurele oplossing in zicht voor het probleem van het padiekaf in het district Nickerie. EBS directeur Rabin Parmessar zegt dat er wetgeving in de maak is om padiekaf te gebruiken voor de opwekking van energie. De bewoners kampen als jarenlang met de overlast die de as van het padiekaf afstoot.