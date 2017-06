Wereldbevolking bereikt acht miljard in 2023

De wereldbevolking zal in 2023 de grens van acht miljard passeren en in 2050 zal meer dan de helft van de wereldwijde bevolkingsgroei plaatsvinden in Sub-Saharaans Afrika. Dat voorspellen de Verenigde Naties (VN) op basis van een jaarlijks onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de vruchtbaarheidscijfers in Sub-Saharaans Afrika veel langer veel hoger zullen blijven dan in de rest van de wereld. De helft van de mondiale bevokingsgroei op dit moment komt voor de rekening van slechts negen landen: India, Nigeria, de Democratische Republiek Congo, Pakistan, Ethiopië, Tanzania, de VS, Oeganda en Indonesië, meldt The Guardian. In 2050 zullen zeven van de twintig landen met het grootste inwonertal in Afrika liggen. Dat is een flinke tegenstelling met de landen in Europa, die nu allemaal kampen met een geboortecijfer dat te laag is om het bevolkingsniveau in stand te houden. Concreet betekent dit dat het inwonertal in deze landen onherroepelijk zal vergrijzen en afnemen als er geen grootschalige immigratie plaatsvindt. Vooral Oost-Europa zal waarschijnlijk zwaar worden getroffen door deze demografische trends. Bulgarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Moldavië, Roemenië, Servië en Oekraïne kunnen allemaal een bevolkingsdaling van meer dan 15 procent verwachten, schrijft de VN.