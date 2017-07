Wereld Hepatitis Dag 2017: Aantal doden door virale hepatitis neemt toe

Zonder gerucht is Wereld Hepatitis Dag gisteren voorbijgegaan. Terwijl uit cijfers blijkt dat het aantal sterfgevallen door virale hepatitis toeneemt. Wereldwijd sterven 446.000 personen aan virale hepatitis. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt daarom jaarlijks op 28 juli extra aandacht voor de preventie en behandeling van deze ziekte.

In 2015 eiste virale hepatitis meer dan 1 miljoen doden. Dat is gelijk aan het zelfde aantal veroorzaakt tuberculose en het ligt zelfs hoger dan het aantal slachtoffers dat overlijdt aan de gevolgen van hiv. De WHO heeft zich ten doel gesteld de ziekte tegen 2030 geëlimineerd te hebben. Dit houdt in dat tegen dat jaar het aantal nieuwe infecties moet worden verminderd met 90% en het aantal sterfgevallen met 65%. Hepatitis wordt verdeeld in A, B, C, D en E. Praktisch elke vorm tast de lever aan. Tegen A en B is er een vaccin beschikbaar.

Hepatitis C kan leiden tot levercirrose of leverkanker. Om besmetting van elk type te voorkomen moet er een garantie zijn op een veilige watervoorziening, de voedselveiligheid, een betere hygiëne en blijft het goed wassen van de handen de meest effectieve manier om de ziekte te bestrijden. Er bestaat ook een verband tussen hepatitis en hiv. Van de geschatte ruim 37 miljoen mensen die wereldwijd met hiv leven, heeft ongeveer 2,3 miljoen van hen een HCV- infectie (gehad). Dat is het hepatitis C-virus en het wordt meestal overgebracht door onveilige injectiepraktijken, onvoldoende sterilisatie van medische apparatuur en de transfusie van niet-gecontroleerde bloed- en bloedproducten. In Suriname wordt alle bloed vanuit bloedtransfusies door de Bloedbank streng hierop gecontroleerd.