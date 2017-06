Wereld dringt er bij Trump op aan niet uit klimaatakkoord te stappen

Verschillende wereldleiders, multinationals en wetenschappers hebben er donderdag bij de Amerikaanse president Donald Trump op aangedrongen niet uit het klimaatakkoord te stappen dat 195 landen in 2015 in Parijs ondertekenden. Dit doen ze nadat woensdag bronnen dichtbij het Witte Huis meldden dat Trump van plan is uit het akkoord te stappen. De Chinese premier Li Keqaing liet donderdag weten dat het bestrijden van klimaatverandering een “wereldwijde overeenstemming” is en een “internationale verantwoordelijkheid”. China blijft dan ook achter het Parijs-akkoord staan, ongeacht wat de Verenigde Staten gaan doen. Ook Rusland en Australië geven donderdag aan het klimaatakkoord nog steeds te ondersteunen. Groot-Brittannië vraagt Trump het klimaat serieus te blijven nemen. António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarschuwt Trump dat uit het akkoord stappen negatieve gevolgen kan hebben voor de economie en de veiligheid in de VS en dat het consequenties kan hebben voor de sociale zekerheid. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, twitterde donderdagochtend een persoonlijk bericht aan Trump: “Alstublieft, maak het (politieke) klimaat niet slechter”.

25 multinationals, waaronder Apple, Google, Facebook, Levi Strauss en Unilever hebben een advertentie in Amerikaanse media geplaatst waarin ze Trump oproepen het klimaatakkoord niet in de ban te doen. De Europese Unie en China zijn van plan gezamenlijk hun inzet om de klimaatdoelen versneld te behalen. In hun verklaring roepen Brussel en China andere landen op “achter het akkoord van Parijs te blijven staan”. Woensdag meldden bronnen dichtbij het Witte Huis dat Trump uit het klimaatakkoord wil stappen. De manier waarop hij dit zou willen doen was nog niet duidelijk. Later twitterde Trump zelf dat hij hierover donderdag uitsluitsel zou geven. Om drie uur vanmiddag Surinaamse tijd geeft hij een persconferentie. Als de VS uit het akkoord stapt, schaart het zich bij Syrië en Nicaragua, die landen waren een van de weinigen die het akkoord in 2015 niet ondertekenden. In totaal werd het akkoord tijdens de COP21-conferentie door 195 landen ondertekend.