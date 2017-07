Welzijn beweert: Er is vergunning nodig voor drones

Minister ad interim van Justitie en Politie geeft aan dat drone bestuurders, waaronder mediabedrijven een vergunning nodig hebben om de lucht in te gaan. Dit heeft hij maandag kenbaar gemaakt in De Nationale Assemblee.

Op een vraag van Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) op basis van welke wet of regelgeving Welzijn dit beweert en waar een vergunning moet worden aangevraagd, bleef de minister het antwoord schuldig. Hij zal dit natrekken bij Openbare Werken, Transport en Communicatie. Op starnieuws wordt vernomen dat verschillende mediabedrijven, instanties en individuen beschikken over een drone om luchtopnames te kunnen maken voor betere videoproducties. Drones zijn gewoon te koop in Suriname.

Welzijn zei verder dat een drone een luchtvaartuig is, dat vanuit de grond wordt bestuurd en is vergunning plichtig. De drone moet door de bestuurder altijd te zien zijn. Er mag niet in het donker gevlogen worden. Er dient altijd voorrang te worden gegeven aan alle luchtvaartuigen zoals vliegtuigen en helikopters. Er kunnen straffen, maatregelen en sancties worden getroffen tegen onrechtmatig gebruik van een drone. “De vergunninghouder dient zich te houden aan de gestelde regels,” zei minister Welzijn.

De politie zal in elk geval erop toezien dat vanuit een handhavingspunt dat de drone die een luchtvaartuig is, voldoet aan een vergunning. De politie zal optreden tegen mensen die geen vergunning hebben, stelde Welzijn. Omdat het nieuw is, kan het zijn dat het niet bij iedereen bekend is,” merkte de minister op. Hij beloofde de voorlichting te zullen geven hierover.