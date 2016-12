Wegomlegging i.v.m. Jaarafsluiting KPS

Het Korps Politie Suriname (KPS) houdt morgen 29 december bij de Politie Academie zijn jaarafsluiting. In verband met het feest zal de omgeving van de academie die ligt in Zorg & Hoop, worden afgezet. Dit betekent dat het verkeer via andere routes zijn weg zal moeten vervolgen. Van ’s morgens 08:00 tot 21:00u ’s avonds zijn morgen de volgende straten afgesloten: de Commewijnestraat en die vanaf de hoek met de Coesewijnestraat. Deze straat vervolgens tot en de hoek van de Tempatiestraat en de Tibitistraat tot aan de hoek met de Marowijnestraat. Alleen het bestemmingsverkeer zal dan worden toegelaten.