Weg naar Apoera voor onbepaalde tijd gesloten voor zwaar verkeer

Het gedeelte vanaf de brug over de Nickerierivier tot aan Apoera Haven is voorlopig niet toegankelijk voor zwaar verkeer. Dat maakt het Burger Informatie Centrum Kabalebo bekend. Door de aanhoudende regen is de weg voor een groot deel veranderd in een modderpoel. De vrachtvoertuigen verergeren de zaak. Na afstemming met verschillende overheidsdiensten heeft districtscommissaris Theresia Cirino van het bestuursressort Kabalebo besloten de weg af te sluiten voor alle voertuigen met een laadvermogen boven 5 ton. Alleen bijzondere transporten krijgen na onderzoek en afstemming een ontheffingstoestemming van de dc. Intussen zullen de rehabilitatiewerkzaamheden zo gauw het weer het toelaat van start gaan.