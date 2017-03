Weer nederlaag May in Hogerhuis

Het Hogerhuis heeft de Britse regering een nieuwe tik op de vingers gegeven als het gaat om de Brexit-wetgeving. De Lords en Ladies van de Britse Eerste Kamer willen dat het Britse parlement (Lagerhuis én Hogerhuis) de uiteindelijke beslissing neemt om de EU te verlaten. Ook als er uiteindelijk geen akkoord wordt gesloten tussen Het Verenigd Koninkrijk en de overige 27 EU-lidstaten.

De regering huldigt het standpunt dat het beter is om geen overeenkomst te sluiten dan akkoord te gaan met een slechte ‘deal’. In dat geval wordt het Britse parlement buitenspel geplaatst. Ze mogen immers stemmen over een akkoord, maar bij een gebrek daaraan neemt de Britse regering op eigen houtje het initiatief om de EU te verlaten.