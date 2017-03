Weer levenslang voor ‘Carlos de Jakhals’

De Venezolaanse terrorist Ilich Ramirez Sanchez, beter bekend als Carlos de Jakhals, is door een rechtbank in Parijs veroordeeld tot levenslang. Hij krijgt zijn straf vanwege een aanslag op een winkelcentrum in Parijs in 1974. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De advocaten van de nu 67-jarige terrorist spreken van een politiek proces. Ook vindt de verdediging het merkwaardig dat hij 43 jaar na de aanslag wordt berecht. Maar de rechtbank oordeelde dus anders.

‘De Jakhals’ zit al twee levenslange straffen uit in Frankrijk voor onder meer vier dodelijke bomaanslagen in 1982 en 1983 in Parijs. Hij werd in 1975 internationaal bekend door een gijzelingsactie in het hoofdkantoor van de OPEC in Wenen. In 1994 werd hij in Sudan opgepakt. De man noemt zichzelf een linkse guerrillastrijder. Zijn bijnaam kreeg hij van journalisten, naar aanleiding van het boek ‘De dag van de Jakhals’ van Frederick Forsyth. Dat boek werd bij zijn spullen gevonden. Later bleek dat het boek helemaal niet van hem was, maar zijn bijnaam stond toen al vast.