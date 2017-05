Weer dode en gewonden bij demonstraties in Venezuela

Bij hevige rellen tussen demonstranten en de politie in de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn woensdag 161 gewonden gevallen toen een pantserwagen op de menigte inreed. In een ander deel van de stad viel één dode. Volgens de burgemeester van het stadsdeel Chacao raakte een man zwaargewond toen hij werd overreden door de pantserwagen. Hij is buiten levensgevaar. Het ziekenhuis in Chacao alleen al heeft 161 gewonden behandeld. Het voertuig was in brand gevlogen nadat het was geraakt door een Molotov-cocktail van de demonstranten.

Die protesteren tegen de socialistische president Nicolás Maduro en eisen nieuwe verkiezingen. Bij de demonstraties in een ander deel van de stad is één dode gevallen. In het stadsdeel Mercedes werd een 17-jarige demonstrant gedood, zo maakte de burgemeester van het stadsdeel bekend. Sinds de protesten begin april zijn in Venezuela al dertig mensen overleden en meer dan 1.300 mensen opgepakt. De oppositie wil Maduro tot inkeer brengen. Ze eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor het parlement en betere verzorging van de burgers, met levensmiddelen en medicijnen. Venezuela heeft enorme olievoorraden maar verkeert in diepe crisis.