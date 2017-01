Weer beschuldigingen van corruptie tegen Netanyahu

De beschuldigingen tegen de Israëlische premier Netanyahu over corruptie houden aan. De krant Haaretz wist zondag te melden dat de politie beschikt over een geluidsopname waarin de premier en een bevriende zakenman elkaar bepaalde ‘voordelen’ toezeggen. De politie stond de afgelopen week al twee keer bij Netanyahu voor de deur om hem te verhoren.

Hij blijft echter ontkennen dat hij iets afweet van corruptie. Volgens Haaretz was hij tijdens het laatste verhoor zeer verrast dat de politie over een opname beschikte. De Israëlische televisie meldde dat een bevriende Israëlische Hollywood-producent Netanyahu en zijn vrouw de afgelopen jaren een stroom sigaren en champagne heeft gestuurd, met een waarde van tienduizenden euro’s. In ruil daarvoor zorgde de premier er via het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor dat het visum van de producent voor de VS werd verlengd. De reactie van de advocaat van de premier: ”Dat vrienden elkaar cadeaus geven, is niet crimineel.”