Wederom dode bij aanrijding Oost-Westverbinding

Een aanrijding op de Oost-Westverbinding heeft wederom een dode opgeëist. De politie van Nickerie maakte melding van dit ongeval. Bij een frontale botsing, nabij kilometer 171, tussen een truck en een personenauto liet gisterochtend een passagier van het personenvoertuig het leven. De personalia van het slachtoffer is nog niet bekend gemaakt. In de auto zaten in totaal vijf mensen: vier personen van Chinese afkomst en de chauffeur. De twee inzittenden van de truck bleven ongedeerd. Beide chauffeurs zijn in het bezit van een rijbewijs en verkeerden niet onder invloed van alcohol. Met de dood van dit verkeersslachtoffer is de barometer gestegen naar 21.