Watertekorten leiden tot noodtoestand in twee Italiaanse provincies

Aanhoudende hitte leidt in Italië tot steeds grotere watertekorten. In twee provincies is de situatie zo nijpend dat de regering in Rome er vrijdag de noodtoestand heeft uitgeroepen.

Ook de Italiaanse volksgezondheid loopt gevaar door de hoge temperaturen. Voor onder meer de steden Bologna, Turijn en Florence is voor dit weekeinde code rood afgekondigd.

Het noorden van het land kampte in het najaar al met een langdurige periode van droogte, waar de hittegolf van nu bovenop komt. Dat leidt ertoe dat het waterniveau in de rivier de Po nu 65 procent lager ligt dan normaal. Boeren zijn bang dat hun oogst mislukt. De afgekondigde noodtoestand geldt voor de provincies Parma en Piacenza. De hoofdstad Rome overweegt het water voor zijn inwoners te rantsoeneren, meldt persbureau Ansa.

Behalve voor Bologna, Turijn en Florence is dit weekeinde in nog zes Italiaanse steden code rood van kracht. Dat is het hoogste risiconiveau voor de volksgezondheid op een schaal van vier niveaus.