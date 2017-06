‘Watergate verbleekt bij Rusland-schandaal van Trump’

De voormalige chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten, James Clapper, uit vandaag zijn zorgen over de mogelijke banden die president Donald Trump heeft met Rusland.

Clapper zei in een vraaggesprek met de Australische pers dat Watergate “verbleekt” bij het Rusland-schandaal van Trump. “Het was een angstige tijd, maar als je de twee vergelijkt, dan steekt Watergate schril af bij waar we nu mee worden geconfronteerd”, aldus de 75-jarige Clapper, die van 2010 tot 2017 Directeur Nationale Inlichtingen was onder Barack Obama. Het Watergate-schandaal speelde in de jaren zeventig en kostte uiteindelijk toenmalig president Richard Nixon de kop. De uitspraken van Clapper zijn pikant, omdat voormalig FBI-directeur James Comey morgen voor de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat verschijnt. De FBI verricht sinds juli vorig jaar onderzoek naar de Russische betrokkenheid bij de Amerikaanse verkiezingen van november vorig jaar. Aan het eind van het jaar bleek uit onderzoek van de veiligheidsdiensten dat Russische hackers zich hadden bemoeid met de verkiezingen. Comey beweert dat Trump hem wilde dwingen het onderzoek naar de banden van zijn team met Rusland stop te zetten. Trump heeft de Russische inmenging met de Amerikaanse verkiezingen altijd ontkend.