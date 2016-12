Wapenstilstand Syrië in eerste uren al geschonden

De wapenstilstand die in de nacht van donderdag op vrijdag actief werd in Syrië lijkt in de eerste al te zijn geschonden. In de provincie Hama braken gevechten uit tussen het Syrische regeringsleger en rebellen, zeggen het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten en een woordvoerder van de Jaish al-Nasr-rebellengroep.

Ook vlak voor het ingaan van het bestand vielen bij gevechten rondom Damascus 22 doden. Rusland nam samen met Turkije het initiatief voor het bestand. De Verenigde Staten zaten dit keer, in tegenstelling tot de eerdere staakt-het-vuren, niet aan de onderhandelingstafel. Bij de wapenstilstand die donderdagavond inging, gingen meerdere strijdende partijen akkoord; waaronder het Vrije Syrische Leger, een overkoepelende organisatie van verschillende milities. Poetin liet donderdag weten het aantal troepen in Syrië te verminderen, nadat een staakt-het-vuren was afgesproken.