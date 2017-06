‘Wapens aangetroffen in woning dader aanval Champs-Élysées’

De man die maandag inreed op een politiebusje op de Champs-Élysées in Parijs, had thuis een arsenaal aan wapens liggen. Dat melden bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek aan het Franse persbureau AFP. Ook in de auto van de man waren maandag al explosieven en wapens gevonden. Er werd onder andere een kalasjnikov aangetroffen. Volgens de Franse minister Gérard Collomb (Binnenlandse Zaken) hadden de explosieven in het voertuig een ontploffing kunnen veroorzaken, maar zover kwam het niet. De aanval zou gepleegd zijn door een 31-jarige geradicaliseerde man, die al bekend was bij de Franse veiligheidsdiensten. Hij is bij het voorval omgekomen. Het onderzoek naar de aanval loopt momenteel nog. Bij het incident dat plaatsvond in de buurt van het presidentieel paleis, raakte niemand gewond.