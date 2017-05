Wall Street begint met kleine winsten

De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend. Daarmee verlengt Wall Street de winstreeks die nu al enkele handelsdagen duurt. Beleggers krijgen onder meer enkele cijfers over de Amerikaanse industrie en dienstensector te verwerken. De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 20.920 punten. De bredere S&P 500 won ook 0,1 procent, tot 2396 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er eenzelfde percentage bij op 6141 punten. Agilent Technologies ging in de eerste handelsminuten ruim 6 procent omhoog. De maker van wetenschappelijke apparatuur is met beter dan verwachte resultaten naar buiten gekomen. Ook maker van videogames Take-Two, onder meer bekend van Grand Theft Auto, bleek in trek na een kwartaalbericht. Het aandeel noteerde dik 8 procent hoger. Later op de dag gaat de aandacht van beleggers mogelijk ook nog uit naar Washington, waar de nieuwe overheidsbegroting wordt aangeboden aan het Congres. President Donald Trump wil de komende tien jaar biljoenen bezuinigen, onder meer op steun en ziektekostenvergoedingen voor arme mensen, landbouwsubsidies en overheidsinstellingen. Verder wil Trump de Amerikaanse olievoorraden fors afbouwen.