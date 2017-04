Waarborgsom en niet gasprijzen zijn verhoogd

De waarborgsom en niet de prijs van de meer als ‘gasbom’ bekend staande gascilinder is verhoogd. Dit benadrukt de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Het bedrijf heeft de waarborgsom van de 28lbs en 100lbs gasflessen verhoogd naar respectievelijk SRD 295 en SRD 675. De nieuwe prijzen gelden vanaf 3 april dit jaar. Middels een persbericht zegt EBS verder dat de prijs voor het hervullen van een gasfles ongewijzigd is. In Paramaribo moet er nog steeds voor het hervullen van een 28 lbs gascilinder SRD 48,50 worden neergeteld; voor een 100 lbs is dat SRD 186. In de andere districten ligt de prijsverschil aan de logistiek om de gasflessen daar te krijgen. EBS vraagt dat klanten voor meer informatie gaan naar de website van het bedrijf.