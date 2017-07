Waaldijk heeft directeursfunctie AZP laten varen

“Het duurde allemaal te lang en ik heb andere dingen te doen. Ik heb mezelf teruggetrokken”, zegt Mark Waaldijk aan De Ware Tijd over de invulling van de directeursfunctie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De minister van Volksgezondheid had eerder bekendgemaakt dat Waaldijk wegens zijn kennis en ervaring, na screening van kandidaten, getipt was om leiding te geven aan Surinames grootste ziekenhuis. Hij zou in feite per 1 mei worden benoemd. Zelf had Waaldijk gezegd bereid te zijn de functie te bekleden, maar verder bleef hij stil.

Waaldijk stelt dat het uiteindelijk aan de regering ligt om een algemeen directeur te benoemen. Hij had zich wel op de functie voorbereid, maar het is anders gelopen en hij zit in ieder geval niet stil. Hij wenst de nieuwe directeur heel veel succes.

Persoonlijk vond hij zichzelf capabel en hij is ervan overtuigd dat hij de uitdaging had aangekund. Hij benadrukt dat geld geen rol heeft gespeeld. Geruchten deden namelijk de ronde dat hij meer dan zijn voorganger zou verdienen. Ook in De Nationale Assemblee was er kritiek op het salaris, waarover er overigens nog geen duidelijkheid was.

“Ik zou het werk doen voor een veel lager bedrag dan mijn voorganger. Bij mij is er de motivatie om iets terug te gegeven, dus geld speelde geen rol. Ik heb een eigen auto, telefoon en pensioen. Ik hoef ook geen carrière meer te maken”, stelt Waaldijk, die twee jaar geleden de directeursfunctie bij Staatsolie neerlegde, na die vanaf 2006 te hebben bekleed.