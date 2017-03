‘VVD en CDA willen niet met PVV om tafel’

Het lijkt uitgesloten dat de VVD, CDA en PVV in de formatieonderhandelingen voor het volgend kabinet met elkaar om tafel zullen zitten.​ PVV-leider Wilders zegt vandaag dat verkenner Edith Schippers hem heeft gevraagd of hij bereid was om met VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Sybrand Buma verder te praten om het vertrouwen tussen de drie mannen te herstellen. Maar volgens de PVV-voorman zien Rutte en Buma dat niet zitten. Zij zouden alleen met Wilders om tafel willen, om nog eens toe te lichten waarom zij samenwerking met hem uitsluiten. Wilders wil het liefst een rechtse regering met de VVD, PVV, CDA, 50Plus, SGP en Forum voor Democratie. Die optie lijkt uitgesloten.

De bedoeling was dat de verkenner uiterlijk vandaag haar verslag van de verkenningsgesprekken aan de Tweede Kamer zou aanbieden zodat er een informateur kon worden aangewezen, maar ze heeft om meer tijd gevraagd.