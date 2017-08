Vulkaan op Sumatra spuugt kilometers hoge as

De vulkaan Sinabung op het Indonesische eiland Sumatra heeft opnieuw as uitgespuugd. De rookkolom was tot 4,5 kilometer boven de vulkaan waar te nemen. De autoriteiten hebben omwonenden gewaarschuwd extra waakzaam te zijn. Sinds 2013 is de Sinabung weer actief. Na meerdere uitbarstingen stierven daardoor sinds 2014 zestien mensen. Indonesië ligt in de zogeheten Ring van Vuur. In dit gebied rond de Grote Oceaan is de vulkanische activiteit bijzonder hoog. Er zijn ongeveer 130 vulkanen in Indonesië.