VSB ontplooit activiteiten ter bevordering van ondernemerschap

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) ontplooit ook dit jaar enkele activiteiten ter bevordering van ondernemerschap en neemt deel aan internationale activiteiten die daarmee verband houden. Een belangrijke activiteit ter promotie van ondernemerschap onder jon- geren is de uitreiking van een Best Young Entrepreneur Award, zegt VSB-directeur Steven MacAndrew.

Er zal ook een startersdag worden gehouden. De VSB zal zowel nationaal als internationaal actief bijdragen aan oplos- singen voor actuele vraagstukken. “Als werkgeversorganisatie hebben wij bepaalde verantwoordelijkheden. “Wij hebben een aantal zaken kunnen bereiken, onder andere in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).” Deze zaken zijn gerealiseerd in het kader van de ‘enabling environment voor sustainable enterprises (EESE)’, hetgeen een component is van hetEerste Decent Work Programmavan Suriname. De VSB draagt verantwoordelijkheid voor dit component.

Eind vorig jaar en begin dit jaar heeftde ILO een studie laten maken naar het coöperatieven in Suriname, dat was opgenomen in het EESE-programma van de VSB. Hij verwacht, dat binnenkort de resultaten van dit onderzoek bekend worden gemaakt. DWT