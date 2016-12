vs-zet-35-russische-diplomaten-land-uit-om-cyberaanvallen

De Amerikaanse regering heeft 35 Russische diplomaten in de VS gesommeerd het land binnen 72 uur te verlaten. De actie is een sanctie vanwege de vermeende rol van Rusland in de grote hack van de Democratische partij. Vanaf vandaag mogen bovendien alle Russische diplomaten nier meer naar binnen in twee gebouwen in New York en Maryland. Het is een van de eerste zichtbare acties van de Amerikaanse regering tegen Rusland sinds het Rusland beschuldigde van inmeninging in de Amerikaanse verkiezingen door middel van hacks.

Obama zegt in de komende dagen het Amerikaanse Congres een rapport te sturen waarin wordt gesproken over “de manier waarop Rusland probeerde zich met onze verkiezing te bemoeien”. Ook zei hij dat daarin wordt gesproken over hackpogingen in vorige verkiezingen. Daarnaast gaan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid en opsporingsdienst FBI een gezamenlijk gemaakt rapport uitbrengen waarin zij uit de doeken doen hoe Russische hackersgroepen, zowel civiele als militaire, hun cyberaanvallen uitvoeren. Het is bedoeling dat andere landen en organisaties die vrezen dat zij het slachtoffer van een hack uit Rusland kunnen worden, zichzelf kunnen wapenen tegen die methoden.