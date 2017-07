VS wil dat landen informatie delen voor beoordeling visumaanvraag

De Verenigde Staten willen alle landen verplichten om uitgebreide informatie te delen voor de behandeling van visumaanvragen van inwoners van die landen. De informatie wordt ook gebruikt om te bepalen of een reiziger een terroristische bedreiging vormt. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een intern bericht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat woensdag verspreid is onder alle Amerikaanse diplomaten.

De VS wil dat landen informatie verschaffen over visumaanvragers die een criminele achtergrond hebben of mogelijk terroristen zijn. Het gaat onder meer om biometrische en biografische gegevens. Landen die niet instemmen met de maatregel of niet binnen vijftig dagen stappen zetten om de procedure mogelijk te maken, lopen het risico om sancties opgelegd te krijgen. Een mogelijk gevolg is dat bepaalde inwoners van een land niet langer de VS in kunnen komen. De maatregel maakt deel uit van president Donald Trumps decreet om het aantal reizigers uit zes islamitische landen naar de VS in te perken. Het verspreidde bericht is een samenvatting van een wereldwijde beoordeling van procedures die nodig zijn om het inreisverbod mogelijk te maken. Het inreisverbod werd vlak na de intreding in maart geblokkeerd door een rechter, maar eind vorige maand bepaalde het hooggerechtshof dat een deel toch ingevoerd mag worden. De VS mag bezoekers uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen weigeren, als die geen “bonafide relatie” hebben met bijvoorbeeld familie in het land.