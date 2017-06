VS wil dat Golfstaten strafmaatregelen tegen Qatar afzwakken

De Verenigde Staten hebben Golfstaten en andere landen opgeroepen hun strafmaatregelen tegen Qatar af te zwakken en verdere escalatie van het conflict te voorkomen. De Amerikaanse minister Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken zei dat de emir van Qatar vorderingen heeft geboekt bij het afbouwen van financiële steun aan extremisten. Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en andere landen hebben hun betrekkingen met Qatar verbroken omdat de Golfstaat terrorisme zou ondersteunen. Het isolement van het land heeft volgens Tillerson echter onbedoelde humanitaire gevolgen, zoals tekorten aan voedsel. De ‘blokkade’ pakt volgens de minister ook negatief uit voor de Verenigde Staten. Zo zouden Amerikaanse zakelijke activiteiten in de regio lijden onder de strafmaatregelen. De Amerikaanse president Donald Trump stelde eerder tevreden dat de isolatie van Qatar door een aantal Arabische landen te danken is aan zijn bezoek aan de koning van Saudi-Arabië in Riyad.